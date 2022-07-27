أسعار العملات والذهب والنفط اليوم

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المناطق_واس أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي: أسعار العملات: الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 18.94.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.83.

اليوان الصيني 6.75.

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من: أسعار المعادن الثمينة: الذهب 1717.2 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 18.57 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 875.7 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1997.78 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من: أسعار النفط: برنت 106.22 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 97.29 دولارًا.

نفط الغاز 1079.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.545 دولارًا.

غاز البروبان 5276 دولار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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