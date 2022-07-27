بعد عقود من التطوير.. تعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة (فيديو)

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تولي المملكة منذ عقود اهتمامًا كبيرًا بالكعبة المشرفة وثوبها، حيث بدأت العناية بذلك منذ عام 1346 هـ، عندما شرعت منذ عهد الملك عبدالعزيز أبواب الصناعة لكسوة الكعبة عبر دار خاصة بمحلة أجياد.

وورث أبناء المؤسس اهتمامه بصناعة الكسوة وتطويرها، حيث تم الانتهاء من أول كسوة تصنع بالمصنع الجديد، بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في أغسطس 1962، وكُتب عليها نص الإهداء التالي “صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبد العزيز آل سعود تقبل الله منه سنة 1381هـ”.

وتكريما للملك المؤسس، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 13 / 8 / 1439 هـ، بتغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كما تم استحداث ماكينة “تاجيما”، وماكينة الجاكارد، والتي تقوم بصناعة ثوب الكعبة المشرفة المنقوش بالتسبيحات والقناديل المذهبة والكلمات، وذلك خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتتم هذه العملية بواسطة الفريق الفني المختص من الأيدي الوطنية المدربة المؤهلة على هذه الماكينة والتي تحتوي على أكثر من 9 آلاف وتر من الحرير والثوب تستغرق صناعته من (6-8) أشهر، ويعمل في صناعته أكثر من 200 صانع على مدار السنة.

وتمر مراحل كسوة الكعبة المشرفة بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية، حيث تبدأ بمرحلة الصباغة وهي أولى مراحل إنتاج الكسوة بالمصنع حيث يزود قسم الصباغة بأفضل أنواع الحرير الطبيعي الخالص في العالم، ثم النسيج الآلي الذي يحتوي على العبارات والآيات القرآنية والمنسوخة، ثم قسم المختبر الذي يقوم بإجراء الاختبارات المتنوعة للخيوط الحريرية والقطنية من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، ثم مرحلة الطباعة ، ووحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة .

وعقب انتهاء جميع مراحل الإنتاج والتصنيع في منتصف شهر ذي القعدة تقريباً، يقام حفل سنوي في مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتسلم الكسوة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام ويقوم بتسليم الكسوة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي.

وتعد آخر قطعة يتم تركيبها هي ستارة باب الكعبة المشرفة، والتي تعد أصعب مراحل عملية تغيير الكسوة، وبعد الانتهاء منها يرفع ثوب الكعبة المبطن بقطع متينة من القماش الأبيض، وبارتفاع نحو ثلاثة أمتار من شاذروان (القاعدة الرخامية للكعبة) والمعروفة بعملية (إحرام الكعبة) ويرفع ثوب الكعبة.



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Source akhbaar24

