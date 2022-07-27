تصريح صادم من رئيس الفيدرالي الأميركي بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

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المناطق ـ متابعات

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن التضخم مرتفع للغاية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد “جيروم باول” أن الفيدرالي الأمريكين قد يعلن عن رفع كبير غير عادي لأسعار الفائدة مجددا، وهو ما اعتبره البعض صدمة، حيث ترفع أغلب البنوك أسعار الفائدة لديها على إثر قرار “الفيدرالي”، ما يؤدي غى غلاء السلع الأساسية.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

وأوضح أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأشار إلى أن الزيادات المستمرة في الفائدة ستكون ملائمة، وسيستمر رفع سعر الفائدة.

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Source almnatiq

