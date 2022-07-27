تنبيه من الأرصاد لسكان الرياض بشأن طقس الساعات المقبلة

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المناطق_الرياض أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى رياح نشطة وسحب رعدية، وتدني في مستويات الرؤية الأفقية. وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وضرما. وتستمر حالة التنبيه حتى الثالثة من صباح غدٍ الخميس. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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