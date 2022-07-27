مبادرة للحد من فقد ثلث الغذاء المهدر

وحرصت المملكة على أن يكون تحقيق الأمن الغذائي والتنموي أحد أهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، لكونه ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق نهضة وتنمية مستدامة.
ويأتي الفقد والهدر في الغذاء في أعلى قائمة التحديات والأخطار التي تهدد الأمن الغذائي لأي دولة، إذ يشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجساً عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء.
أهداف برنامج لتدوم
نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي والمشاركة في التوعية
الوعي باستخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة
التنبيه للأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي
تشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي
إعادة استخدام الأغذية وتدويرها
تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
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