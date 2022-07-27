4 وفيات بأمطار جازان وانقطاعات للكهرباء وانزلاقات بالباحة

فيما شهدت محافظات منطقة جازان لليوم الثالث على التوالي أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، تحولت فرحة الأمطار إلى أحزان بعد وفاة 3 أطفال غرقًا في مستنقع السيل في مركز الحشر بمحافظة الداير، ووفاة طفل بإحدى حدائق محافظة أبوعريش بعد تعرضه لالتماس كهربائي.

واستنفرت الجهات المختصة في منطقة جازان جهودها في متابعة تداعيات الأمطار، والتي تشهد ذروتها منذ أمس، وباشرت شرطة الداير حادثة غرق الأطفال الثلاثة في مستنقع في مركز السيل، إلى جانب مباشرة شرطة أبوعريش حادثة تعرض طفل يمني إلى ماس كهربائي في حديقة الشهداء بمحافظة أبوعريش.

إطفاء الأنوار

وتعاملت بلدية وشركة كهرباء أبوعريش مع تداعيات الأمطار من خلال إطفاء أنوار الحدائق لليوم الرابع على التوالي، حفاظًا على سلامة مرتاديها، والحد من تعرضهم لماس كهربائي، وسط مطالب بوضع حلول عاجلة، وعدم الاكتفاء بإطفاء الإنارة، خاصة أن الحدائق تعد متنفسًا للأهالي، وأن إغلاق الإنارة ليس حلا.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وبيّنت أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

انزلاقات للسيارات

وهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ومحافظاتها شملت القطاع التهامي والسراة، وتسببت بانقطاع الكهرباء في القطاع التهامي، بينما تساقطت الصخور على عدد من الشوارع مع انزلاقات للسيارات دون أضرار وباشرتها الجهات المختصة، وانعشت الأمطار المزارعين ومربي النحل بعد انقطاع الأمطار وشح مياه الآبار دام عدة أشهر.

من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للأرصاد أن فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة مستمرة وقد يصاحبها التاثيرات التالية: (جريان السيول- تساقط البرد -تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الفقية)، وأضاف المركز أن الأمطار تستمر إلى السبت على مناطق: جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جازان، فرسان).

نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة)، الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، جدة)؛ وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

تعطل المضخات

وتسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة شرورة بمنطقة نجران ومراكزها في تعطل مكائن مضخات مياه الآبار بمراكز قلمة سلطانة والأخاشيم وتماني التابعة لمحافظة شرورة.

وقال عدد من الأهالي إن معاناتهم تفاقمت، مؤكدين أنهم يأتون بصهاريج المياه من شرورة، وسط استغلال ورفع الأسعار من البعض، حيث تبعد الأخاشيم وقلمة سلطانة عن شرورة 30 كيلومترًا، ويكلف نقل صهريج الماء إلى 150 ريالا للرد الواحد، كما يبعد مركز تماني 140كيلومترًا من شرورة، مطالبين المسؤولين بالنظر إلى معاناتهم وإنهائها.

مواقع الأمطار

جازان

فيفا

الخوبة

العارضة

هروب

الحرث

الدائر

بيش

صبيا

أبوعريش

الطوال

فرسان

نجران

مدينة نجران

حبونا

بدر الجنوب

شرورة

عسير

أبها

خميس مشيط

النماص

بيشة

تثليث

الحرجة

سراة عبيدة

أحد رفيدة

ظهران الجنوب

محايل

بلقرن

المجاردة

الباحة

مدينة الباحة

بلجرشي

العقيق

القرى

قلوة

المخواة

الحجرة