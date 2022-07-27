800 كج منتجات غذائية مخالفة

أغلقت أمانة منطقة حائل، مستودعًا مخالفًا يخزن 895 كيلو جرامًا من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية والتي تُخزن في ظروف غير مناسبة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة حائل الدكتور مشعل المحمدي، أنه خلال الجولات الرقابية للفرق الميدانية رصد أحد المواقع التابعة لنطاق بلدية وسط حائل، وجرى توجيه الفرق الرقابية للموقع وتبين أن الموقع عبارة عن مستودع غير نظامي تابع لأحد المطاعم يقوم بتخزين مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم مصادرة المواد المخزنة فيه وإغلاق المطعم بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

كما ضبطت الفرق الرقابية سكن عمال يخزن كميات من قصب السكر لبيعها على محلات العصائر مع عدم تطبيق ممارسات التخزين.