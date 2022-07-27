19 مبنى آيلا للسقوط بالدمام

أزالت أمانة المنطقة الشرقية، 19مبنى مهجورًا آيلاً للسقوط وسط مدينة الدمام، بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية والموافق عليها من قبل اللجنة العليا للمباني، والمكونة من عدة جهات حكومية، حيث تم رصد 261 مبنى مسبقًا آيلا للسقوط ومشوه للطابع العام وحصرها، وإنذار أصحابها وإشعارهم بالمراجعة استعدادًا لإزالتها.

وأوضحت الأمانة، أن إزالة هذه المباني يأتي في إطار الجهود لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد البصري، باعتبارها منظرًا غير حضاريًا، وخطرًا يهدد السكان والمارة، وتجمعًا للأوبة والحشرات، من أجل الحفاظ على سلامة المارة؛ ومعالجة التشوه، داعية أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقًا سرعة المراجعة، ومعالجة مبانيهم بالإزالة أو الترميم وفقًا للأنظمة والتعليمات.