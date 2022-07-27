شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد في مأزق مع السعودية قبل المونديال بسبب الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يعيش حالة من القلق قبل نهائيات كأس العالم المقبلة.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، أن رينارد لديه حالة من القلق، الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة من القلق بسبب هبوط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الأهلي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت: "رينارد يخشى أن يتراجع المستوى الفني والبدني لنجوم الأهلي، بسبب تواجدهم في دوري الدرجة الأولى، الأقل تنافسية من دوري المحترفين".

مدرب السعودية يُجهز قائمة الأخضر للمونديال

واختتمت: "المدرب الفرنسي يعمل في الوقت الحالي على تجهيز قائمة الأخضر التي سوف تشارك في المعسكر الإعدادي للمونديال في قطر، والمقرر انطلاقه نوفمبر المقبل".

من ناحية أخرى، قدم محمد الربيعي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عرض إلى إدارة ناديه، للرحيل إلى صفوفه بالموسم الجديد.

ويرغب عدد من لاعبي الراقي، في الرحيل عن صفوف الفريق عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اتحاد جدة يرغب في ضم حارس الأهلي

وأكد خالد بن عبد العزيز الإعلامي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد الربيعي حارس مرمى الفريق، قدم طلبًا إلى النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أوضح فيه الرغبة في الرحيل نحو نادٍ جديد.

وتابع: "النادي هو اتحاد جدة، الذي يرغب في الحصول على توقيعه لمدة موسم على سبيل الإعارة، واللاعب يطالب ناديه بالموافقة".

الربيعي يرغب في الرحيل بسبب المونديال

ويسعى محمد الربيعي، للرحيل عن صفوف الفريق للحفاظ على فرصته في الاستدعاء من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن الربيعي يخشى أن يفقد مكانه في قائمة الأخضر السعودي، عندما يلعب في دوري الدرجة الأولى، قبل أشهر قليلة من منافسات كأس العالم في قطر 2022.