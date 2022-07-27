شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة مدوية.. أزمة جديدة تهدد مشاركة طارق حامد مع اتحاد جدة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع طار ق حامد لاعب الزمالك السابق منذ أيام قليلة في صفقة انتقال حر ومجانية تمامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة جديدة تهدد مشاركة طارق حامد مع اتحاد جدة

وكان طارق حامد قد انضم إلى معسكر فريق اتحاد جدة والتي يقام حاليًا في النمسا استعدادًا لموسم دوري كأس الأمير محمد لن سلمان لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023.

وكانت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى مفاجآة من العيار الثقيل تشير إلى أزمة كبيرة تهدد مشاركة طارق حامد مع اتحاد جدة في الموسم الجديد.

وآثار مدير المركز الإعلامي بنادي اتحاد جدة السابق عدنان جستنيه الجدل بعدما علق على انضمام طارق حامد إلى اتحاد جدة كما علق على أزمة العميد مع النصر فيما يخص أزمة صفقة رزاق حمدلله.

وقال جستنيه عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"حسب المصادر التي لا استطيع اثباتها في الوقت الحالى، حتي يتم الإقرار بها من قبل لجنة الاحتراف، فإن إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى ايقاف مشعل السعيد مدير الكرة 4 أشهر أيضًا إيقاف عبدالرزاق حمدلله 4 شهور تمنع الفريق من التسجيل لفترة واحدة".

وفي حالة إيقاف القيد لنادي اتحاد جدة فإن جميع الصفقات الجديدة لن تتمكن من المشاركة في الدور الأول من الموسم الكروى الجديد وأبرزهم طارق حامد.