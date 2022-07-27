شكرا لقرائتكم خبر عن سبب مثير وراء إلغاء الشباب اتفاقه مع خافيير كاييخا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تراجعت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خافيير كاييخا. وكانت تقارير صحفية أكدت قبل أيام أن إدارة نادي الشباب السعودي، تعاقدت مع المدير الفني الإسباني بشكل رسمي.

الشباب يتراجع عن التعاقد مع خافيير كاييخا

وكشفت صحيفة الرياضية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الشباب السعودي، قررت إلغاء الاتفاق مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا.

السر وراء تراجع الشباب عن التعاقد مع خافيير كاييخا

يأتي ذلك بسبب تغيير المدرب الإسباني عدد المساعدين وإصراره على مساعد مدرب عمره 29 عامًا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مباراة ودية أمام نظيره لاس بالماس، في الوقت الحالي.

وحتى الآن يتقدم فريق الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره لاس بالماس، استعدادًا للموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.