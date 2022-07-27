عاجل.. العمل عن بعد لمدة يومين بسبب الأمطار في الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ت متابعات
وجه مجلس الوزراء الإماراتي كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.
واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
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