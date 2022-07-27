محافظة ظفار تستضيف البطولة العاشرة لرواد العرب للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12164 الخميس 28 يوليو 2022 الموافق 29 ذو الحجة 1443
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة رواد العرب للتنس عن استضافة النسخة العاشرة للبطولة بمحافظة ظفار، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها السلطنة هذا الحدث بعد أن كانت الاستضافة الأولى في يناير ٢٠٢٠م.
وقال الدكتور أحمد السعيدي بأن السلطنة حضيت باستضافة النسخة العاشرة بعد نجاحها في تنظيم الحدث ذاته في مسقط في العام ٢٠٢٠ وبمشاركة أكثر من (١٢٠ لاعبًا ولاعبة) وهي النسخة التي تعتبر من أفضل النسخ تنظيمًا وحضورًا على المستوى الخليجي والعربي.
وأشار السعيدي إلى استعدادات تتم لاستضافة النسخة العاشرة بمحافظة ظفار تزامنًا مع مهرجان ظفار وسعيًا للمساهمة في تقديم ترويج سياحي للسلطنة من خلال المشاركة الخليجية والعربية الواسعة التي تترقبها البطولة، والتي ستقام في الربع الأول من شهر سبتمبر القادم، مؤكدًا بأن هناك مؤتمرًا صحافيًا سيتم عقده في الأسبوع القادم للإعلان عن التحضيرات والتجهيزات لتنظيم هذا الحدث العربي الكبير.
وقال السعيدي بأن الرابطة العربية لبطولة رواد التنس أسندت مهمة تنظيم البطولة العاشرة للسلطنة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسقط في الاستضافة الماضية، ولذلك سيتم العمل على تقديم نسخة نموذجية في محافظة ظفار بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.
وتنظم الرابطة العربية لرواد التنس بطولاتها على المستوى الخليجي والعربي، حيث أقيمت بطولاتها بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيــة وكذلك في عدد من الدول العربية في تجمع كبير لرواد اللعبة.
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