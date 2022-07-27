مركز تمكين شباب كرانة يقيم مهرجان الدراجات الهوائية

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، وبالتعاون مع الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، أقام مركز شباب كرانة «مهرجان كرانة 14» للدراجات الهوائية للصغار، وذلك في صباح أمس الأربعاء، برعاية راعي المهرجان محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور وممثلي الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية والمسؤولين في مجلس إدارة مركز تمكين شباب كرانة.

وضمت اللجنة المشرفة على المهرجان كلاً من: عادل مرهون، طاهر سيد باقر، محمد خليل، جميل الشتر، أنور حسن أبو جسام، فوزي المعلم، طه علوي، سلمان عياد، إبراهيم مطر، والحكم جمال شاهين. ويشارك في المهرجان نخبة من الدراجين من أهالي كرانة والقرى المجاورة، إذ يأتي هذا المهرجان ضمن برامج وأنشطة المركز الصيفية.

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