نادي الاتحاد يفتتح الموسم الرياضي للألعاب الجماعية

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح نادي الاتحاد الثقافي والرياضي الموسم الجديد للألعاب الرياضية الجماعية بالنادي بمحاضرة حول العمل الرياضي الجماعي، ألقاها المحاضر الدولي الدكتور نبيه طه مدير الأكاديمية الأولمبية البحرينية، حضرها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وشارك فيها لاعبو النادي في أجهزة كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والأجهزة الفنية والإدارية بمختلف الفرق.
وتمحورت المحاضرة حول عناوين العمل بروح الفريق، والتحفيز، والإيجابية الذاتية، والتغذية السليمة، والتميز والإبداع. شرح طه خلال المحاضرة تفاصيل كل عنوان، مبينًا كيفية تحقيق كل هدف منها وآليات الإنجاز في الفريق، مؤكدًا على أهمية التخطيط قبل العمل والتقييم الذاتي المستمر والبحث على الابتكار والتجديد لتحقيق التميز وكسب المنجزات بطرق مبتكرة ومبدعة.
وبعد المحاضرة فتح باب المناقشة مع اللاعبين المشاركين في المحاضرة في تفاعل مميز يؤكد استعداد اللاعبين لخوض منافسات الموسم الرياضي القادم بحماس وإصرار على تحقيق نتائج جيدة بمهنية رياضية عالية.
وفي ختام المحاضرة قام أنور شرف بتكريم المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه تقديرًا للمجهود الذي بذله في رفع معنويات اللاعبين وشرح أسباب التميز وأسرار العمل الرياضي الناجح، مثنيًا على أهمية المحاضرة في رفع معنويات اللاعبين وبث روح الحماس فيهم.
وقال شرف بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة إعداد فرق النادي استعدادًا للموسم القادم، مؤكدًا حرص مجلس إدارة النادي على تقديم كل الإمكانات التي من شأنها رفع المستويات الفنية لفرق النادي كافة.
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