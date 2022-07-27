فارس الكوهجي: «مئوية كرة القدم البحرينية» إضافة نوعية لمكتبة الرياضة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بالمستوى المميز لكتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» وما يشكله من إضافة نوعية لمكتبة الرياضة البحرينية كمرجع تاريخي هام.

وأشار إلى أن الكتاب جمع بين الاحتفاء بالماضي والاعتزاز بما وصلت إليه مملكة البحرين من إنجازات كروية في إطار جهود النهوض بقطاع الشباب والرياضة التي تحظى بالدعم الكبير من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشاد الكوهجي بجهود فريق عمل الكتاب وعلى رأسه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صاحب فكرة الكتاب، مشيرًا إلى أن الكتاب يقدم تفاصيل ومعلومات وفق تسلسل زمني لتوثيق جميع مراحل تطور المشهد الكروي في مملكة البحرين، مما سيلاقي اهتمامًا كبيرًا من متابعي كرة القدم البحريني ومحبيها ويقدم معلومات قيمة للجيل الناشئ.

ونوه الكوهجي بذكر الكتاب لرواد كرة القدم البحرينية بالأسماء والصور في هذا المرجع الفريد من نوعه مما يعتبر تقديرًا لدورهم الملموس، مثنيا على أسلوب العرض المميز للصور التاريخية المميزة والنادرة والجداول التي تبين المعلومات والتواريخ، إضافة إلى قصاصات الصحف من مختلف العقود خلال القرن الماضي، مما أثرى مادة الكتاب وزاد من أهميته.

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