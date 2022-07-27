ياسر هداف الدوري.. وصلاح أفضل مدرب.. وسيد هاشم أفضل حارس

محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة الإعلامية:

شهد الحفل الختامي لبطولة دوري وكأس البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم للصالات 2022 تكريم الفرق الفائزة ببطولتي الدوري والكأس إلى جانب تكريم العاملين والمساهمين في البطولة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز الفردية على أفضل اللاعبين والإداريين.

وقد تفضل رئيس مجلس إدارة نادي النجمة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة بتكريم الأفضل من لاعبين وإداريين، حيث قام بتسليم جائزة هداف بطولة الدوري للاعب فريق تمكين ياسر حسن، الذي أظهر مستويات فنية رائعة خلال منافسات بطولتي الدوري وكذلك الكأس، وساهم من خلالها في إحراز أهداف فريقه واعتلاء صدارة الترتيب العام لفرق الدوري وتأهل فريقه للنهائي، إلا أنه لم يحالفه الحظ في المباراة النهائية التي خسرها فريقه أمام فريق بنك الأهلي المتحد.

كما أحرز زميله في الفريق صالح السنجار جائزة أفضل لاعب محترف في البطولة، إذ تألق السنجار في أغلب مباريات فريقه إن لم تكن جميعها، وساهم بأدائه المتميز خلال المباريات بتحقيق الانتصارات تلو الأخرى، وخصوصًا أن فريق تمكين لم يتلقَ أية خسارة في الدور الأول من بطولة الدوري.

أما فيما يتعلق بالدفاع عن مرمى الفريق، استحق حارس مرمى فريق بنك الأهلي المتحد سيد هاشم نيل جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث دافع عن مرمى فريقه بتألق وتميز، ساعد خلالها فريقه لاحتلال المرتبة الثانية بمنافسات الدور الأول من الدوري، قبل أن يساعد فريقه في نهائي البطولة لإحراز اللقب.

وحصل زميله في الفريق محمد عياد على جائزة أفضل لاعب موظف في البطولة، حيث أظهر أداء جيدًا على الرغم من عدم احترافه لهذه الرياضة، إلا أنه قدم أداء رائعًا خلال مباريات فريقه وأسهم في إحراز لقب الدوري.

وعلى الرغم من أن فريق بنك البحرين الوطني احتل المرتبة الثانية في مسابقة الكأس ولم يتأهل لنهائي الدوري لهذا العام، إلا أن مدربه الوطني القدير صلاح حبيب وضع لمساته الفنية على الفريق الذي قدم أداء فنيًا جماعيًا خلال مباريات الفريق في مسابقتي الدوري والكأس، ونافس على لقب الكأس هذا الموسم لولا خبرة منافسه فريق بنك البحرين والكويت الذي حافظ على اللقب.

كما استحق إداري فريق بنك البحرين الوطني فيصل أسامة من الحصول على جائزة أفضل مدير فريق بالبطولة، لما أظهره من تعاون مع منظمي البطولة والحكام، والروح الرياضية له ولأفراد فريقه.