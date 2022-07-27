الذكرى الأولى لوفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن.. عادل راستي: فقدتُ أخًا عزيزًا ومعلمًا

محمد بن مسعود - الدمام - يصادف اليوم الثامن والعشرين من يوليو الذكرى الأولى لوفاة ابن البحرين البار العاشق للمحرق الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس اتحاد كرة السلة السابق ورئيس جهاز كرة السلة بنادي المحرق وعضو مجلس إدارة النادي لعدة سنوات، والذي أطلق عليه لقب الأب الروحي لكرة السلة بنادي المحرق وصاحب الإنجازات المتعددة التي حققتها فرق النادي المختلفة خلال سنوات عمله.

وقد أعرب أحد أقرب الأصدقاء إلى قلبه لاعب البولينج المعروف وشريكه في صالة أرض المرح عادل راستي عن حزنه الشديد لوفاته الشيخ محمد ولكنها إرادة الله.

وأكد بأنه يعتز كثيرًا بعلاقاته مع المرحوم من ناحية العمل المشترك في صالة أرض المرح واحدة من أكبر صالات لعبة البولينج لتنظيم أكبر بطولة للعبة في أثناء رئاسة الشيخ علي بن محمد راشد آل خليفة للاتحاد وكانت من أنجح البطولات، وذلك ضمن أهدافه الرئيسة التي وضعها رحمه الله لتطوير ورفع مستوى اللعبة في مملكتنا الغالية من كل الجوانب.

وقال: «لقد تعلمتُ منه الكثير في حياتي العملية معه لأكثر من 30 عامًا، وأنا أتعامل معه في المجال العملي الذي أفادني كثيرًا، ولا أنسى دوره في دعم الحركة الرياضية لناديه الذي عشقه وأحبّه وعاش فيه (نادي المحرق العتيد) ومن بعده رئاسة اتحاد كرة السلة التي حققها من خلالها العديد من الإنجازات، وقد كان صاحب قلب كبير ومستمعًا جيدًا لما فيه الخير والصلاح للجميع».

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهمنا وجميع أهله الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».