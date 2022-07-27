عبداللطيف: حشد الكوادر الوطنية لتنظيم بطولة «الأبسا» بصورة احترافية

أشاد حسن عبداللطيف المدير التنفيذي للرياضة والمبادرات باللجنة البارالمبية البحرينية بالجهود المبذولة لبطولة «الأبسا» لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف (للمكفوفين) القامة حاليًا على صالات عيسى بن راشد (D).

وأكد عبداللطيف حرص اللجنة البارالمبية البحرينية على حشد جميع كوادرها الوطنية لتنظيم البطولة وإخراجها بصورة احترافية دولية في ظل ما تتمتع به كوادر البحرين من خبرة ودراية في مجالات تنظيم مثل هذه الاستضافات وما تتميز به المملكة في جانب تنظيم أهم البطولات والدورات البارالمبية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأوضح المدير التنفيذي للرياضة والمبادرات باللجنة بأن هذه البطولة تأتي وفق رؤية اللجنة وخطتها الإستراتيجية والتي تتماشى مع تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما تعكس الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم جميع الرياضات على حد سواء، مؤكدًا على سعي واهتمام الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية والمتابعة الحثيثة لعلي محمد الماجد الأمين العام للجنة.

وأثنى عبداللطيف على جهود وتميز اللجنة المنظمة وفريق العمل الاحترافي بقيادة خالد محمد إبراهيم البستكي المدير التنفيذي للبطولة.