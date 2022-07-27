الإمارات.. أمطار غزيرة تتسبب بحريان السيول في الفجيرة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت الإمارات، خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار غير مسبوقة على عدد من المناطق والأحياء السكنية.
ووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
ووصل منسوب الأمطار، 170 ملم من الأمطار هطلت على الفجيرة خلال ساعات معدودة وبشكل غير مسبوق!!
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