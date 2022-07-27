شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي سعودي يصدم جماهير الشباب بشأن المدرب الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الكاتب الصحفي السعودي، عبدالله الطويرقي، صدمة قوية لجماهير نادي الشباب السعودي، بشأن المدرب الجديد.

الطويرقي ينفي اتفاق الشباب مع كاييخا



وأشار عبدالله الطويرقي، إلى أن المدير الفني الإسباني خافيير كاييخا، لن يدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، خلال الموسم المقبل.

حيث نشر الطويرقي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للمدرب الإسباني، وكتب عليها: "ماهو مدربكم!".

الشباب السعودي يتعاقد مع خافيير كاييخا

وكانت إدارة نادي الشباب السعودي، قد أنهت الاتفاق مع الإسباني خافيير كاييخا، وفقًا لما أكدته صحيفة الرياضية.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الشباب السعودي، أنهت إجراءات التعاقد مع خافيير كاييخا، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الإسباني قد تولى مهمة تدريب فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، خلال الموسم الماضي، ونجح معه في البقاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى،

وقام مسئولو نادي الشباب بتجديد عقد المدرب الإسباني، لمدة موسمين طمعًا في تحقيق انتصارات أخرى، إلا أن النتائج السلبية عجلت باتخاذ قرار الاستغناء عن خدماته وفسخ عقده، بعد عدة أشهر من التجديد وتحديدًا في 28 ديسمبر 2021.