شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري تشهد غيابات بالكوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري والمقرر لها يوم غد الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.

قائمة الزمالك

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم. ‏‎

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

الزمالك وفيوتشر