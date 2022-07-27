مدير المكتب الخاص لولي العهد ينعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تقدم بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، اليوم الأربعاء، بخالص العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: “رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير الوالد الغالي عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، سائلا الله يتقبل برحمته، ويجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة في الدرجات”.

وأردف: ” خالص العزاء للأسرة المالكة، وذوي الفقيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.