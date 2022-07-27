يوسف العبدلي يوجه رسالة هامة إلى جماهير الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجه التونسي يوسف العبدلي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة هامة إلى جماهير الراقي وذلك عقب انضمامه رسميًا إلى الفريق. وأعلن الأهلي مساء أمس الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع يوسف العبدلي قادمًا من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد يمتد لعامين. وقال العبدلي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر «تويتر»: «السلام عليكم الشعب الأهلاوي، شرف لي التواجد هنا في هذا النادي الكبير». وأضاف التونسي: «إن شاء الله نتوكل على الله مع الأهلي، ونكون عند حسن ظن الجماهير». ويعتبر يوسف العبدلي ثاني أجانب الأهلي بعد الكاميروني فرانك كوّم، وذلك من أجل عودة الراقي إلى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد هبوطه إلى دوري يلو الموسم المنصرم. أخبار قد تهمك وكانت آخر تجارب يوسف العبدلي مع الاتحاد المستنيري التونسي الموسم الماضي، حيث لعب 20 مباراة في الدوري سجل خلالها خمسة أهداف.

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