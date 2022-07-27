منتخب الجزائر يفوز على ليبيا ويتأهل إلى ربع النهائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. سجل أهداف منتخب الجزائر كل من جورس رحو وأسامة أعمر ولحلو أخريب، بينما جاء هدف منتخب ليبيا عن طريق اللاعب محمد عادل. ونال لاعب المنتخب الجزائري جورس رحو جائزة أفضل لاعب في المباراة. بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب ليبيا بـ3 نقاط في المركز الثاني، ثم منتخب لبنان بدون رصيد. أخبار قد تهمك

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