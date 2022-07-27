ملتقى الاستثمار السعودي اليوناني يبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عُقد اليوم ملتقى الاستثمار السعودي – اليوناني في أثينا، على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الهيلينية “اليونان”، وذلك بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومعالي وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس ومسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وناقشت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات: الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث شارك فيها ممثلو كبرى الشركات والقطاع الخاص من البلدين؛ بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والممكنات للاستثمار في البلدين.

وشهدت أعمال الملتقى توقيع 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في مجالات مختلفة، شملت: الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والبيئة والتشييد والبناء والسياحة والتمويل.

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كما عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص والشركات والمستثمرين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية، وذلك بحضور أكثر من 35 شركة سعودية وأكثر من 50 شركة يونانية.

ويهدف الملتقى إلى توسيع الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وربط فرص الاستثمار النوعية.