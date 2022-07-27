شاهد.. المتظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اقتحم متظاهرون، عراقيون اليوم الأربعاء، مبنى مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد أن تجمعوا في وقت سابق احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وبحسب قناة السومرية وجه مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، قائلاً لهم “إذا شئتم الانسحاب فأنا أحترم القرار”.

وقال صالح محمد العراقي في بيان “أقف إجلالا واحتراما، فإنها رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة شكرًا لكم والقوم يتآمرون عليكم”.

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بيان من الكاظمي

من جانبه دعا القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الكاظمي في بيان له إنه “يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون”. وفي وقت لاحق أفادت مصادر عراقية أن المتظاهرين انسحبوا من البرلمان العراقي دون إحداث أي تلفيات أو عمليات نهب وتدمير للمبنى.