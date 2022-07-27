هواوي تُطلق مجموعة جديدة من المنتجات الرائدة خلال حدث الإطلاق الصيفي في الشرق الأوسط وأفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق صيفي لمنتجاتها الرائدة في إمارة دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة التي تشمل الهاتف الرائد القابل للطي HUAWEI Mate Xs 2 والحاسوب المحمول الرائد HUAWEI MateBook X Pro والجهاز اللوحي الرائد HUAWEI MatePad Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 بالإضافة إلى حاسوب HUAWEI MateBook 16s المحمول وحاسوب HUAWEI MateBook D16. وتأتي هذه المنتجات بابتكارات تقنية رائدة فى نقل تجربة المستخدم إلى المستوى التالي. بالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على فرصة لمشاهدة البث المباشر، قمنا بأختصار كل شيء أعلنت عنه هواوي:

HUAWEI Mate Xs 2 – الهاتف المثالي القابل للطيّ: خفيف ومسطّح ومتين للغاية

نقدّم لكم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الذكي والرائد الجديد والقابل للطي من هواوي. استُخدم في الهاتف تصميم Falcon Wing لتحقيق سطح أملس بتصميم بسيط وطبيعي. وتتم من خلال التصميم مزامنة حركة المفصلات والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط ذي الطول الثابت. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فتم استخدام الشاشة المركبة والمبتكرة الأولى من نوعها في القطاع والتي طورتها هواوي ذاتياً لامتصاص الصدمات والعزل، مما يجعل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 شديد المتانة والموثوقية.

ويشمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف HUAWEI Mate Xs 2 كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الألوان الحقيقية. وتوفر بصريات HUAWEI XD المحسّنة تقنية جديدة لمعالجة المعلومات وزيادة وضوح الصورة، مما يساعد على استعادة تفاصيل الصورة بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. كما يشمل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 طرق التفاعل المبتكرة مع إمكانات تعدد المهام وإيماءات تمرير النافذة العائمة Floating Window Swipe Gestures لتوفير تحكم سلس أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 مزوّدًا مسبقاً بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة والتي تشمل Petal One ومجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة والمتميزة مثل Petal Search وPetal Maps وHUAWEI Video وHUAWEI Browser وGameCenter والمزيد. ويوفر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بفضل شاشته الكبيرة وخاصية النوافذ المتعددة تفاعلات أسهل وكفاءة أعلى عند تأدية المهام المتعددة والتنقّل بين التطبيقات المختلفة.

السعر والتوافر:

هاتف HUAWEI Mate Xs 2 متوفّر للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية لغاية 2 أغسطس ويبدأ بسعر 7999 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 6135 ريال سعودي عبر موقع هواوي الإلكتروني وكذلك تجار التجزئة المعتمدين.

حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول: الحاسوب المحمول الرائد والأنيق ذو الأداء العالي

يُعتبر HUAWEI MateBook X Pro حاسوبًا محمولا من طراز جديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتصميم الحاسوب المحمول وقدراته. ويأتي بهيكل معدني[1] لطيف على الجلد وألوان أنيقة تضم الحبر الأزرق Ink Blue والأبيضWhite، ولذلك يبرز بين غيره من الحواسيب ذات الألوان الباهتة. كما يأتي باللون الرمادي Space Gray الكلاسيكي. ويزن الحاسوب المحمول 1.26 كغ [2]فقط، وذلك بفضل استخدام سبائك المغنيسيوم الخفيفة والقوية في تصميم أحادي الهيكل مما يجعله سهل الحمل ومتينا للغاية. وحصلت شاشة العرض الكاملة Real Colour FullView Display ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة على أول شهادة Eye Comfort 3.0 في العالم لراحة العين من قبل [3]TÜV Rheinland، وتضمن تقنية[4] تناسق الألوان العالمية عرض نفس الألوان الأصلية للمستخدم. وتم اعتماد جميع أجهزة الحاسوب المحمولة من طراز HUAWEI MateBook X Pro من قبل Intel® Evo™، وهي مزودة بمعالجات Core™ Gen من الجيل الثاني عشر. ويتعامل وضع الأداء بقوة 30 واط مع المهام المكثفة بسهولة ملحوظة بفضل تحسين مستوى النظام المدعم بتقنية Super Turbo المطورة،. ويعمل الحاسوب المحمول بشكل مثالي مع نظام Windows وذلك لإطلاق العنان للأداء القوي وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة خلال مؤتمرات الفيديو ومهام العمل ذات الأحمال الثقيلة.

ويرتقي حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بخاصية العرض على عدة شاشات إلى مستوى جديد كلياً، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق الرائعة. ويتيح لكم الاتصال بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها بسهولة، كما أنه أكثر سلاسةً عند استخدام هذه الخاصية مع الهواتف الذكية مثل HUAWEI Mate Xs 2 الذي تم إطلاقه حديثاً والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد. وبمجرد وصل هاتفكم لاسلكياً، سترون واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، وستتمكنون من تشغيله كما لو كان هاتفكم الذكي والحاسوب المحمول جهازاً واحداً. ويمكنكم الوصول إلى ملفاتكم وتحريرها واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات الفيديو أو الصوت من هاتفكم عبر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفكم الذكي.

كما يدعم الحاسوب المحمول إدارة الملفات على الأجهزة المتعددة والبحث المدعّم بالذكاء الاصطناعي؛ ويتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على الحاسوب والإنترنت والأجهزة الأخرى المتصلة لمزيد من المرونة.

السعر والتوافر:

سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 أغسطس وتنطلق الطلبات المسبقة في 27 يوليو بسعر يبدأ من 7499 ريالا سعوديا عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.

HUAWEI MatePad Pro: الجهاز اللوحي الأنيق والاحترافي الرائد

صُمم هذا الجهاز اللوحي لتلبية كافة جوانب الترفيه بصورة وصوت غامرَين. وهو أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وتتميز شاشة العرض الكاملة OLED HUAWEI Real Colour FullView ذات الألوان الحقيقية مقاس 11 بوصة بنسبة مذهلة من حجم الهيكل الكلي تبلغ 92% وتدعم التدرج اللوني P3 لعرض أكثر من مليار لون أصلي. وللحصول على أفضل تجربة صوت، يتميز الجهاز اللوحي بتقنية HUAWEI SOUND® التي تستخدم ستة مكبرات صوت لتوفير صوت عالي الدقة ولضمان نطاق ترددي أوسع بتفاصيل غنية. ويُعد جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي سهل الاستخدام بفضل هيكله النحيف والخفيف والذي يبلغ سمكه 5.9 ملم[5] فقط ويزن 449 غ[6] فقط، مما يجعله أيضاً أخف جهاز لوحي مقاس 11 بوصة متوفر في الأسواق. وهو أيضاً جهاز مثالي متعدد المهام يوفر تقنيات مؤتمرات الفيديو الشبيهة بتلك المتوفرة على الحاسوب الشخصي مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل فائقة الدقة تتميز بـFollowCam[7]. ويسمح تطبيق MultiPlier[8] الذي تمت ترقيته للمستخدمين بفتح نوافذ متعددة لنفس التطبيق في وقت واحد. كما أن دعمه للوحة مفاتيح HUAWEI Smart Magnetic Keyboard الجديدة القابلة للفصل والجيل الثاني من قلم HUAWEI M-Pencil يجعل من HUAWEI MatePad Pro جهازاً لوحياً مناسباً لمهام المكاتب الخفيفة.

السعر والتوافر

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي في المملكة العربية السعودية للطلب المسبق بتاريخ 25 أغسطس عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.

HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعات لاسلكية بصوت حقيقي مع مكالمات بصوت نقي

تشمل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 أحدث إمكانات السماعات اللاسلكية وترتقي بالصوت إلى آفاق جديدة. وتأتي مزودة بنظام الصوت الحقيقي وبرنامج تشغيل مزدوج لتجربة استماع فائقة وتقنية التحويل الرقمي، مما يوفر صوتاً جهيراً أفضل وجودة صوت جيدة مع تفاصيل غنية. وحصلت هذه السماعات على شهادة HWA وHi-Res Wireless Dual HD Audio. وبالإضافة إلى جودة الصوت، تواصل السماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 وضع معايير جديدة لإلغاء الضجيج في السماعات اللاسلكية. وتعمل خاصية Pure Voice على إلغاء الضجيج في المكالمات وتحسين جودة المكالمات الصوتية، وذلك بفضل وجود نظام لإلغاء الضجيج يضم 4 ميكروفونات وخوارزمية إلغاء الضجيج للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي. ويعمل نظام إلغاء الضجيج ذو ثلاثة ميكروفونات عالية الحساسية Triple Mic ANC System على تعزيز متوسط ​​عمق إلغاء الضجيج بنسبة 15%[9] مقارنةً بسابقتها، مما يوفر تردداً أوسع لإلغاء الضجيج يصل إلى 47 ديسيبل[10]. وصُممت سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 في الوقت نفسه بالتعاون مع Devialet، مما يوفر التوازن المثالي بين التقنيات المتطورة واللمسات الفنية لتقديم تجربة استماع أكثر جاذبية.

السعر والتوافر

ستتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 يوليو بسعر 749 ريالا سعوديا مع هدايا بقيمة 200 ريال سعودي عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.

مزايا إضافية في حواسيب HUAWEI MateBook: معالجات مصممة بشكل خاص وهوائي HUAWEI Metaline Antenna الجديد كلياً

يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 16s على معالج [11]i9-12900H المعتمد من Intel® Evo™، ويتميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K مع متوسط دقة ألوان عالية[12] يبلغ ΔE HUAWEI MateBook D المحمولة أيضاً على استحسان المستخدمين بفضل تصميمها الصغير وأدائها الممتاز. ويتميز طراز MateBook D 16 بشاشة رائعة مقاس 16 بوصة[13]، وبفضل سمكه البالغ 18.4 مم، فإنه يزن 1.7 كجم فقط[14]. ويُعدّ MateBook D 16 أول حاسوب محمول مزود بهوائي HUAWEI Metaline Antenna، مما يحسن معدل تحويل الإشارة بنسبة 56%[15] ويسهل الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية حتى في المناطق التي تكون فيها إشارة Wi-Fi ضعيفة.

السعر والتوافر:

سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook 16s في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24 أغسطس وتبدأ الطلبات المسبقة بتاريخ 10 أغسطس بسعر 6499 ريالا سعوديا مع هدايا بقيمة 4633 ريالا سعوديا عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.

وسيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 16 في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24 أغسطس وتبدأ الطلبات المسبقة بتاريخ 10 أغسطس بسعر 3599 ريالا سعوديا مع هدايا بقيمة 4633 ريالا سعوديا عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.