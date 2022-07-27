القبض على شخص بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي يؤكّد حرص المملكة على اتخاذالإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامّة

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