جماهير أتلتيكو ترفض رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

دعت مجموعة مشجعين لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى عدم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع قيم الفريق.

وعاد مهاجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات، الثلاثاء، بعد غيابه عن استعدادات ما قبل الموسم في آسيا وأستراليا، وذكرت تقارير عن محاولاته للرحيل عن الفريق الإنجليزي لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، فإن رونالدو لم يتوصل إلى اتفاق مع أي فريق للحصول على خدماته، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع نجم غريمه التقليدي السابق ريال مدريد وعودته مجدداً للعاصمة الإسبانية.

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وأوضحت الجماهير بشكل واضح عدم رضائها عن الفكرة، فيما أصدرت رابطة جماهير أتلتيكو مدريد الدولية بياناً في المسألة.

وذكر البيان: “في ضوء إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو، إذا كان ذلك أكثر من مجرد شائعة دون أي أساس، فإننا نعرب عن رفضنا المطلق إلى افتراضية انضمامه إلى نادينا”.

وأضاف: “يمثل اللاعب المذكور تناقضاً مع القيم التي يتبناها نادينا، مثل الجهد والكرم والتواضع، وهي الأمور التي نرغب في أن تكون بمن يرغب في الدفاع عن قيمنا”.

وأوضح البيان: “حتى في حالة أن كان لاعب في حالة تدهور في مستواه مثل كريستيانو رونالدو سيضمن لنا اللقب، فإننا لن نتقبل ذلك”.

وتابع البيان: “ليس لديه الشعور بالانتماء إلى أتلتيكو مدريد، للأسف ، وعلى هذا النحو فإنه لن يتلقى التقدير والمودة من الجماهير.. على هذا النحو فإننا نطلب من النادي رفض هذا التوقيع، إذا كان قد تم البحث فيه في أي وقت من الأوقات”.

وقد تسعد جماهير أتلتيكو مدريد بتصريحات إنريكي سيريزو رئيس النادي، والتي أكد فيها بأن التحرك لضم رونالدو سيكون مستحيل عملياً، الثلاثاء.