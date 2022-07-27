︎
.
المناطق ـ متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها هامًا لسكان منطقة مكة المكرمة، بشأن طقس الساعات المقبلة.
وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، أتربة مثارة، وأمطار رعدية، مصحوبة بـ تدنٍ في الرؤيةـ ونشاط في الرياح السطحية.
وبين الأرصاد أن بداية الإنذار من اليوم الساعة الـ 12:00، وحتى الخميس في تمام الساعة 00:00.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من الأرصاد لسكان مكة المكرمة بشأن طقس الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.