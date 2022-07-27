تنبيه عاجل من الأرصاد لسكان مكة المكرمة بشأن طقس الساعات المقبلة

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المناطق ـ متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها هامًا لسكان منطقة مكة المكرمة، بشأن طقس الساعات المقبلة.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، أتربة مثارة، وأمطار رعدية، مصحوبة بـ تدنٍ في الرؤيةـ ونشاط في الرياح السطحية.

وبين الأرصاد أن بداية الإنذار من اليوم الساعة الـ 12:00، وحتى الخميس في تمام الساعة 00:00.

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Source almnatiq

