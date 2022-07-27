بيان عاجل من رئيس الوزراء العراقي بشأن اقتحام مبنى البرلمان

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دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الانسحاب من مقر مجلس النواب.

وقال في بيان صحفي مقتضب: “أدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون”.

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Source almnatiq

