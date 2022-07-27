منتخب الجزائر يفوز بثلاثية أمام ليبيا بكأس العرب تحت 20 سنة (صور)

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فاز المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الليبي مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات كأس العرب تحت 20 سنة.

وسجل ثلاثية منتخب الجزائر كلاً من جورس رحو، أسامة أعمر، لحلو أخريب، فيما سجل لمنتخب ليبيا اللاعب محمد عادل.





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Source akhbaar24

