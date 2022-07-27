︎ .

المناطق_الرياض أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن) عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه: المسميات الوظيفية : 1- ضابط تكنولوجيا المعلومات Sr. IT Officer متطلبات ومؤهلات الوظيفة: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها. خبرة 2+ سنوات خبرة 2- ضابط توعية وعلاقات عامة Sr. Awareness & PR Officer متطلبات ومؤهلات الوظيفة: درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها خبرة +2 سنوات 3- مسؤول التوعية والعلاقات العامة Awareness & PR Officer متطلبات ومؤهلات الوظيفة: درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها خبرة 0-1 سنة خبرة 4- مدير المشتريات Procurement Manager متطلبات ومؤهلات الوظيفة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يفضل درجة الماجستير. خبرة +8 سنوات خبرة في المشتريات 5- اخصائي مشروع مبادرات Initiatives Project Specialist متطلبات ومؤهلات الوظيفة: درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية. الخبرة 4+ سنوات من الخبرة العملية في مجال كفاءة الطاقة أو مجالات مماثلة. متطلبات عامة للوظائف :

طلاقة في اللغة الإنجليزية مهارات العمل الجماعي. مهارات التواصل. مهارات التخطيط والتنظيم. مهارات حل المشاكل. القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر (Word – PowerPoint – Excel – Outlook). وأشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.