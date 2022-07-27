وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ونعى الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن والده في تغريدة عبر حسابه بتويتر والتي كتب فيها : " بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الي رحمه الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر وتولى في العام 2001 منصب محافظ الخرج التي تبعد عن الرياض نحو 70 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة السعودية قادما من محافظة الدرعية.