القبض على مواطن بحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش

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وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ،...
مذكرتَيْ تفاهم بين التعليم الإكتروني والملكية الفكرية
وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مقرّه بالرياض اليوم, مذكرتَيْ تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف تطوير...
التخصصي يبتكر طريقة حديثة لتشخيص أورام الغدد والبروستات
نجح فريق علمي بقسم المعجّل النووي (السايكلترون) والصيدلانيات المشعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إنتاج النظير...
الفيصل يستقبل أمين محافظة جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الأربعاء، أمين محافظة جدة صالح...
القبض على شخص بحوزته 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
قبضت دوريات أمن الطرق بمحافظة تثليث على مواطن بحوزته (7455) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ...
فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى...
فول وأحجار لتهريب المخدرات
أحبط الأمن العام السعودي تهريب وترويج 28.518.814 قرص إمفيتامين مخدر منذ مطلع يناير 2022، حتى يوليو الجاري، بالإضافة إلى 8.131 أطنان من...
معلمات الأسرية مدربات للتربية البدنية
أسندت وزارة التعليم إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربيـة...
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