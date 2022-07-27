القبض على مواطن بحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

مذكرتَيْ تفاهم بين التعليم الإكتروني والملكية الفكرية وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مقرّه بالرياض اليوم, مذكرتَيْ تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف تطوير... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

التخصصي يبتكر طريقة حديثة لتشخيص أورام الغدد والبروستات نجح فريق علمي بقسم المعجّل النووي (السايكلترون) والصيدلانيات المشعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إنتاج النظير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

الفيصل يستقبل أمين محافظة جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الأربعاء، أمين محافظة جدة صالح... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على شخص بحوزته 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي قبضت دوريات أمن الطرق بمحافظة تثليث على مواطن بحوزته (7455) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

فول وأحجار لتهريب المخدرات أحبط الأمن العام السعودي تهريب وترويج 28.518.814 قرص إمفيتامين مخدر منذ مطلع يناير 2022، حتى يوليو الجاري، بالإضافة إلى 8.131 أطنان من... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

معلمات الأسرية مدربات للتربية البدنية أسندت وزارة التعليم إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربيـة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

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