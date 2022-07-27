شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يقترب من التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات الاتفاق مع بن شرقي

وبحسب الإعلامي المصري أمير هشام، خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، فإن هناك مفاوضات متقدمة من جانب الاتفاق السعودي مع أشرف بن شرقي.

وأوضح أن نادي الاتفاق يقترب من ضم أشرف بن شرقي ولكنه لم يحصل على توقيعه حتى الآن.

محاولات الزمالك لاستعادة بن شرقي

المغربي أشرف بن شرقي، انتهى عقده مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، ولا يرغب اللاعب في تجديده، ورحل بشكل رسمي عن الفريق بعد مباراة كأس مصر والتي أقيمت يوم 21 يوليو، وحصد اللقب القلعة البيضاء.

وأشار أمير هشام إلى أن الزمالك يتواصل مع أشرف بن شرقي من أجل العودة للفريق بالموسم الجديد، وعرض على اللاعب 3 مليون دولار من أجل الاستمرار.