شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الجزائر وليبيا في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر لكرة القدم وليبيا بفوز الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 في المباراة التي ستقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أحداث مباراة الجزائر وليبيا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت واقع تقدم الجزائر بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وظلت النتيجة دون أهداف حتى وصلت الدقيقة الخامسة والعشرين عندما سجل جورس رحو الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر بعد مهارة كبيرة ليضعها في شباك الحارس الدريبي.

وحاول بعدها لاعبوا منتخب ليبيا من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب ليبيا بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل وهو ما حدث عندما سجل محمد عادل الهدف الأول لصالح ليبيا في الدقيقة الثامنة والأربعين وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سجل أسامة عمر الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر.

وفي الدقيقة الثانية والثامنين سجل لجو أخريب الهدف الثالث لصالح محاربى الصحراء لتنتهي المباراة بفوز الجزائر بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب الجزائر إلى النقطة رقم ثلاثة في المركز الأول بالتساوي مع ليبيا في المجموعة الثالثة.