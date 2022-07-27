سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد والوفد المرافق له.

واطلع سموه على أبرز تحديثات تشريعات العقار, منها: التسجيل العيني للعقار والوساطة العقارية ومجمل العقار المسجل بالمحافظة وتحديثاته فيما يخص الملاك وعقود الإيجار ورسوم الأراضي البيضاء ومشاريع البيع على الخارطة.

وثمّن الجهود المبذولة من قبل الفرق التي تعمل في الهيئة لخدمة الوطن والجهود المبذولة في رسم الخطط المستقبلية للمملكة وتمكين الجهات ودعمها لتوحيد الجهود تجاه تحقيق مستهدفات رؤية الوطن.