شاهد.. مواطن “مسن” يعبر ممشى فوق جسر معلق بالباحة بطريقة مثيرة

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو، عبور مواطن مسن ممشى أعلى جسر معلق بين السحاب، في غابة رغدان بالباحة. وأظهر الفيديو المسن وهو يعبر الممشى بطريقة مثيرة وطريفة ما جعله يجذب الانتباه. وأبان الفيديو المسن وهو يتحرك على الممشى بحرص شديد ويسير بخطوات بطيئة وكأنه يحمي نفسه من السقوط. . أخبار قد تهمك يذكر أن جسر ممشى الضباب، يطل على عقبة الباحة وغابة رغدان، والزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار، في حين أن الموقع تحت التشغيل التجريبي، تمهيدا للافتتاح قريباً بصفة رسمية.

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