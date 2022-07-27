بالصور.. مقر إقامة الرئيس الألماني يخفض الإضاءة الخارجية بسبب أزمة الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت ألمانيا قرارها بخفض إضاءة “قصر بيلفيو” مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بسبب الأوضاع المتعلقة بإمدادات الطاقة والغاز، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت الصور خفض إضاءة واجهة “قصر بيلفيو”، وتم إطفاء المصابيح، واقتصرت إنارة المنطقة الخارجية على المستوى الضروري، لأسباب أمنية فقط حسبما أعلن ممثل الرئاسة الألمانية، في وقت سابق.
الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الألمانية، أكدت أن “قصر بيلفيو”، سيتم إضاءته ليلًا فقط في المناسبات الخاصة أو خلال زيارات الدولة الرسمية، ضمن خطة ألمانيا لتوفير الطاقة.
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ومن جانبه قدم عمدة برلين، فرانزيسكا جيفاي، عدة مقترحات لتوفير الطاقة تتمثل في إيقاف إضاءة المباني العامة، مثل بوابة براندنبورج الشهيرة ومبنى مجلس الشيوخ في برلين بعد منتصف الليل، وهو نفس الأمر الذي تدرسه الوزارات الألمانية لخفض استهلاك الطاقة.
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