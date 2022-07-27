اخبار دوليه – في زيارة رسمية.. ولي العهد السعودي يغادر اليونان إلى فرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اليونان متوجهاً إلى فرنسا.
وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وعدد من المسؤولين، وفق ما نقلته «واس».
هذا وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان أمس الثلاثاء، توقيع البلدين عدد من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
كما تضمنت التوقيعات إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.
تأتي هذه الزيارات الرسمية، إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.
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