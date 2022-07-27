شاهد .. جانب من أعمال الإزالة لفندق الخزامى في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر مقطع فيديو جانباً من أعمال الإزالة لفندق الخزامى في الرياض الواقع في طريق العليا لصالح مشروع “ذا ديستركت” الفيصلية لتطوير المنطقة.

وأوضح الفيديو وجود إحدى الجرافات أعلى المبنى حيث قامت بإزالة بعض الأجزاء وأسقطتها إلى الأسفل.

يذكر أن شركة الخزامى للإدارة أطلقت المرحلة الثانية من مشروعها الطموح لإعادة تطوير ذا ديستركت الفيصلية في الرياض، والذي يواكب التطورات الواعدة التي تحرزها القيادة الرشيدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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وتبلغ قيمة مشروع إعادة تطوير “ذا ديستركت” حوالي 2 مليار ريال سعودي، وتم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية الأميركية Gensler، ومن المقرر استكماله في عام 2024.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع “ذا ديستركت” الذي تم الإعلان عنه في العام 2017، قد شهدت عمليات تجديد وتوسيع مول “مود الفيصلية”، وزيادة مساحته بنسبة 20% لإضفاء أجواء مميزة لمتاجر التجزئة بمساحة 35,400 متر مربع، وجذب العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن استقطاب أبرز المطاعم العالمية الشهيرة لأول مرة إلى المملكة مثل ياواتشا، ميراكي، مامو مايكل أنجيلو، لو بتي ميزون لا براسيري.