شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. الباطن يعُلن تعاقده مع السفاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي تعاقده مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.

الباطن يعُلن تعاقده مع مدافع الشرطة العراقي

ونشر الفيرق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بيان له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقالت:"وقعت إدارة الفريق اليوم مع الدولي العراقي سعد ناطق من صفوف فريق الشرطة العراقي بعقد لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم واحد آخر".

ويستعد حاليًا فريق الباطن من عمل معسكر خارجي في تركيا من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد وسوف يخوض مباراتين وديتين.

سعد ناطق مع الملاعب القطرية

جدير بالذكر أن المدافع العراقي سعد ناطق كانت له تجربة في الملاعب القطرية الإ أنها كانت قصيرة، كما لعب لفرق عديدة أبرزها المصافي والقوة الجوية وأخيرًا فريق الشرطة.