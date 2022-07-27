شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يوافق على رحيل نجمه للوصل الإماراتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر على رحيل واحد من أبرز نجوم العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر يضع شروطه للموافقة على رحيل بيتي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مجلس إدارة نادي النصر تلقى عرضًا خلال الفترة الماضية من صفوف نادي الوصل الإماراتي للحصول على توقيع اللاعب بيتي مارتينيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وفي نفس الصدد طلب مسؤولي نادي النصر من إدارة العملاق الاماراتي تحمل راتبه الشخصي مقابل الموافقة على رحيله واللعب لصفوف العملاق الاصفر خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

ماذا قدم بيتي مارتينيز مع نادي النصر ؟

وسبق وأن انضم بيتي لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 ونجح منذ ذلك الحين في الدفاع عن الوان العالمي في 49 مواجهة نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة عشر هدفًا وصنع عشرة آخرين خلال مختلف المسابقات المحلية منها وكذلك القارية.

وتبلغ القيمة السوقية الخاصة بالنجم الدولي الارجنتيني مبلغ 10 ملايين يورو وفق ما أكده موقع ترانفسفير ماركت ومن المُنتظر أن ينتهي العقد المبرم بينه وبين إدارة نادي النصر بحلول شهر يونيو من العام 2024.