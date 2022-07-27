شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. صفقات الأهلي المصري الجديدة في الموسم الجديد بقرار من سواريش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف المارد الاحمر وعودته إلى المستوى المعهود عليه في المباريات الماضية وتقديم أداء يسعد الجماهير الأهلاوية.

صفقات الأهلي في الموسم الجديد

وبحسب العديد من المصادر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق حسم الموقف النهائي من الصفقات التي يرغب فيها خلال الموسم الجديد.

وأضاف مصدر أن الخطيب طالب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي تجهيز ملف كامل بالتنسيق مع لجنة التخطيط وشركة الكرة من أجل عرض الأسماء التي ترغب في تحديد موقفهم من اجل الانضمام إلى الفريق في كل مركز.

أمير توفيق حدد كل مركز وكافة الترتيبات من أجل عرضها على المدرب البرتغالي سواريش وحسم موقفه من التعاقد معهم وفي مقدمتهم احمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر وشادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأخيرًا ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، كما تم ترشيح مهاجم برازيلي من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

كما تم تشريح كلًا من إبراهيم عادل من صفوف فريق يبراميدز وعبدالرحمن مجدي من قبل الإسماعيلي وهشام عادل لاعب فريق غزل المحلة، ومصطفي شلبي من نادي إنبي وأخيرًا احمد رفعت من فيوتشر وجميع الأسماء فيما تخص مركز الجناح وهناك رغبة في عودة محمود كهربا.

وفيما يخص خط الدفاع تسعى إدارة الأهلي للتعاقد مع أحد المدافعين وهم محمود مرعي مدافع فيوتشر وأسامة جلال لاعب بيراميدز وأحمد ياسين من البنك الأهلي، مع عودة المعارين وهم أحمد رمضان بيكهام ومحمد مغربي.

وأخيرًا اختتمت المصدر تصريحاته بإن في الجبهة اليمني يتواجد كلًا من على فوزي لاعب إنبي وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، وفي الجبهة اليسري يتواجد كلًا من مصطفي العش لاعب الغزل ومحمد حمدي لاعب بيراميدز مع إمكانية عودة محمد شكري.