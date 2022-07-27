الصحة العالمية: 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء: إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة على مستوى العالم من 78 دولة، غالبيتها في أوروبا. وكانت منظمة الصحة أعلنت تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية يوم السبت.

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