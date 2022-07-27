أمير القصيم يدعو الى ترجمة اللوحات الإرشادية المرورية لتنبيه السائقين الغير متحدثين باللغة العربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, المشاركين في اجتماع لجنة السلامة المرورية بإمارات المناطق .

ونوه سموه باهتمام وحرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على حفظ وسلامة جميع الأرواح من الحوادث المرورية، منوها بمتابعة سمو وزير الداخلية لاجتماعات لجنة السلامة المرورية الذي يمثله عدد من المعنيين بإمارات المناطق، والذي يأتي ضمن توصيات اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق برئاسة سمو وزير الداخلية .

وأكد أهمية التوعية بالالتزام بقواعد السلامة المرورية، كونها سلوكاً حضارياً ومقياس تقدم الدول، متمنياً مواصلة فرق المرور العمل الميداني، وعدم الاكتفاء بالتطبيقات المرتبطة برصد المخالفات المرورية، داعياً إلى ترجمة اللوحات الإرشادية لأن لها دوراً كبيراً في توعية السائقين غير المتحدثين باللغة العربية، الأمر الذي يسهم في الحد من الحوادث المرورية وسلامة سالكي الطرقات .