وضعا معجون الأسنان في عين المريض.. تفاصيل الحكم على طبيبين بتهمة الإهمال

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة كويتية بحبس طبيبين ارتكبا خطأ طبيا فادحا بعدما وضعا معجونا للأسنان في عين شاب بدلاً من الدواء.
وأوضحت المصادر أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بحبس الطبيبين لمدة سنة بعدما وضعا معجون أسنان بدلاً من المرهم لشاب فأصاباه بالعمى في عينه في خطأ طبي فادح.
وقال دفاع المجني عليه أمام المحكمة، إن الضرر ليس جسديا فقط بل نفسيا أيضا حيث أنه بعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصابا بالعمى في إحدى عينيه.
بدورها، قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن المحكمة أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتبارا من صيرورة الحكم نهائيا على أن يقدم المتهمان تعهدا بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلا.
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