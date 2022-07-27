5.64 مليون دينار أرباح «الوطنية القابضة» خلال الستة شهور الأولى من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - 5.64 مليون دينار أرباح «الوطنية القابضة» خلال الستة شهور الأول من العام 2022

أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

سجلت المجموعة في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022 خسارة صافية عائدة للمساهمين بلغت 2.13 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع صافي ربح 1.26 مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق. وتعزى هذه الخسارة إلى احتساب مخصص انخفاض القيمة بقيمة 4.46 مليون دينار بحريني على استثمار متاح للبيع. وهو استثمار أعيد تصنيفه من استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية. حيث تم تسجيل مكاسب استثنائية وغير متكررة في الربع الأول من عام 2022 بلغت 5.87 مليون دينار بحريني عند إعادة تصنيف استثمار في شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى استثمار متاح للبيع. هذا وقد بلغ صافي الربح العائد على المساهمين للربع الثاني من عام 2022، باستثناء آثار إعادة التصنيف المذكورة أعلاه والمخصصات اللاحقة 2.33 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 85% عن الربع الثاني من عام 2021. وبلغت الخسارة على السهم في الربع الثاني 18.0 فلساً بالمقارنة مع عائد على السهم 11.2 فلساً في الربع الثاني من العام السابق. وسجل إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في الربع الثاني خسارة قدرها 3.15 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع دخل وقدره 2.39 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية فقد حققت المجموعة أرباحاً صافية قياسية عائدة للمساهمين بلغت 5.64 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 3.14 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره 80%. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على السهم إلى 48.9 فلساً بالمقارنة مع 27.9 فلساً في النصف الأول من عام 2021. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في النصف الأول 2.71 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 3.77 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، بانخفاض قدره

28%.

ويعزى الإرتفاع في صافي الربح للنصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021 إلى المكاسب الإستثنائية والغير متكررة الناتجة من إعادة تصنيف شركة زميلة إلى استثمارات مالية متاحة للبيع، والتي بلغت 5.87 مليون دينار بحريني، إلّا أن هذه المكاسب تأثرت جزئياً بعد احتساب مخصص انخفاض القيمة على نفس الاستثمار في الربع الثاني من عام 2022 والبالغ 4.46 مليون دينار بحريني. هذا بالإضافة إلى النمو الكبير في أرباح الاكتتاب وإيرادات الاستثمار والذي أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 80%. وقد بلغ صافي الربح العائد على المساهمين للنصف الأول من عام 2022، باستثناء آثار إعادة التصنيف المذكورة أعلاه والمخصصات اللاحقة 4.23 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 35% عن الربع الثاني من عام 2021.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 64.11 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 62.22 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 3%. كما إرتفع مجموع الموجودات ليصل إلى 121.37مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 119.28 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 2%.

واستقر إجمالي أقساط التأمين للربع الثاني من عام 2022 عند 9.85 مليون دينار بحريني، في حين ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5% ليصل إلى 4.61 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 4.38 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الماضي. وسجلت المجموعة صافي أرباح اكتتاب بلغت 1.36 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، مقارنة مع 0.97 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، بزيادة قدرها 40%. كما ارتفع صافي دخل الاستثمار ليصل إلى 1.48 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، مقارنة مع 0.54 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، وذلك بارتفاع وقدره 173%.

أما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية فقد سجلت المجموعة ارتفاعاً بنسبة 5% في إجمالي أقساط التأمين ليصل إلى 21.59 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 20.52 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي، في حين ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 6% ليصل إلى 9.28 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 8.78 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق. كما حققت المجموعة أرباحاً اكتتابيه بلغت 2.36 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع 2.05 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره 15%. كما ارتفع صافي إيراد الاستثمارات ليصل إلى 2.64 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.58 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2021، وذلك بارتفاع وقدره 67%.

وعلّق فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «اننا فخورين بالنتائج المتحققة الفنية والاستثمارية وهذا يعكس النهج الواضح الذي وضعه مجلس الإدارة للرقي بتقديم خدمات متميزة وتحقيق نتائج أفضل».

وعلق سمير الوزان، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «عملت المجموعة على تطوير نظامها التقني وتحديثه ليتواكب مع متطلبات العصر والإستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتقييم الأخطار وأدائها بشكل فني ومهني. كما ان فريق العمل المعني بالتحول وتطبيق معياري المحاسبة الدوليينIFRS 9 وIFRS 17 يعمل حسب الخطة الموضوعة والآن في مرحلة التنفيذ النهائية للنظام والتقييم. وإضافةً لذلك قدمت المجموعة من خلال شركاتها التابعة تغطيات تأمينية جديدة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو وتأمين مشاريعها الجديدة. كما عملت المجموعة على تطوير كوادرها من خلال العديد من الدورات التخصصية لرفع مستوى الكفاءات وصقل مهارات الموظفين وإننا على ثقة ان المجموعة سوف تواصل عطاءها لتحقيق افضل الخدمات لعملائها ولمساهميها»